Лукашенко назвал нового "виновника" войны России против Украины

Белорусский диктатор Александр Лукашенко сделал новое заявление по поводу участия своей страны в войне против Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Александра Лукашенко для белорусской прессы.

Он сказал, что Беларусь не хочет воевать. В то же время заявил, что Европейский союз открыто взял курс на милитаризацию, и при этом нагнетается абсурдная истерия вокруг якобы "мнимой" "угрозы с востока" (имея в виду РФ, - ред.)

Вину за продолжение войны диктатор возложил на некую "международную партию войны", не назвав, кто именно за ней стоит.

"Никто вас в эту бойню не пошлет"

Лукашенко обратился к белорусским военным и пообещал, что воевать в Украину их не отправят.

"Никто вас в эту бойню не пошлет. Война нам не нужна, это плохо, что война продолжается в Украине. Мы приверженцы мирного решения вопросов. Но, как я сказал, международная "партия войны" этого не хочет", - добавил он.