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Лукашенко: между Украиной и Беларусью не существует неразрешимых проблем

Новости » Политика    26.10.2018 - 16:17
Фото: Александр Лукашенко (president.gov.ua)
Фото: Александр Лукашенко (president.gov.ua)

Лукашенко заявил, что Минску и Киеву всегда удавалось находить взаимоприемлемые решения

Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что между Украиной и Беларусью не существует неразрешимых проблем. Об этом он сказал в ходе Форума регионов в Гомеле, передает корреспондент РБК-Украина.

По словам Лукашенко, Минску и Киеву всегда удавалось находить взаимоприемлемые решения.

"Между нами не существует неразрешимых проблем. Минск и Киев всегда находили взаимоприемлемые решения. Думаю, что по итогам переговоров будут расставлены необходимые акценты по всем вопросам. Мы можем в конструктивной атмосфере обсуждать любые, порой, очень сложные темы", - заявил он.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что сегодня, 26 октября, в Гомеле проходит первый Форум регионов Украины и Беларуси, в котором принимают участие президенты двух стран. В частности, в рамках форума состоялась встреча президента Украины Петра Порошенко и Беларуси Александра Лукашенко в формате "тет-а-тет".

В рамках встречи с Лукашенко Порошенко заявил о доверии между странами, а также отметил важность того, чтобы не позволить России использовать границу между Украиной и Беларусью для нападения.

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