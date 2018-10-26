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Порошенко: нельзя допустить, чтобы РФ использовала украинско-белорусскую границу

Новости » Политика    26.10.2018 - 14:31
Фото: Петр Порошенко (dsns.gov.ua)
Фото: Петр Порошенко (dsns.gov.ua)

Порошенко находится с рабочим визитом в Беларуси

Президент Украины Петр Порошенко заявил о важности недопущения того, чтобы Российская Федерация использовала украинско-белорусскую границу. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу главы государства.

По словам Порошенко, украинско-белорусская граница является границей дружбы и является очень важной.

"Это граница дружбы, и ни в коем случае нельзя допустить, чтобы для Украины с территории Беларуси была какая-либо угроза. Мы не ждем, знаем, что этого не будет и конечно мы не хотим, чтобы Россия использовала Беларусь для того, чтобы зайти нам во фланг", - сказал Порошенко.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что сегодня, 26 октября, Порошенко и президент Беларуси Александр Лукашенко проведут встречу на форуме регионов в Беларуси. До участия и выступлениям на основной площадке форума главы государств проведут встречу в формате "один на один".

Отметим, ранее министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил, что пребываник украинцев в Беларуси можно назвать потенциально опасным.

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