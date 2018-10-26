Лукашенко: між Україною і Білоруссю не існує нерозв'язних проблем

Фото: Олександр Лукашенко (president.gov.ua)

Лукашенко заявив, що Мінську і Києву завжди вдавалося знаходити взаємоприйнятні рішення

Президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що між Україною та Білоруссю не існує нерозв'язних проблем. Про це він сказав в ході Форуму регіонів у Гомелі, передає кореспондент РБК-Україна.

За словами Лукашенка, Мінську та Києву завжди вдавалося знаходити взаємоприйнятні рішення.

"Між нами не існує нерозв'язних проблем. Мінськ і Київ завжди знаходили взаємоприйнятні рішення. Думаю, що за підсумками переговорів будуть розставлені необхідні акценти з усіх питань. Ми можемо в конструктивній атмосфері обговорювати будь-які, часом, дуже складні теми", - заявив він.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що сьогодні, 26 жовтня, в Гомелі проходить перший Форум регіонів України та Білорусі, в якому беруть участь президенти двох країн. Зокрема, в рамках форуму відбулася зустріч президента України Петра Порошенка і Білорусі Олександра Лукашенка у форматі "тет-а-тет".

У рамках зустрічі з Лукашенком Порошенко заявив про довіру між країнами, а також акцентував на важливості того, щоб не дозволити Росії використовувати кордон між Україною та Білоруссю для нападу.