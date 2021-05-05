Лукашенко лишил званий более 80 силовиков за "нагнетание протестных настроений"

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко подписал указ о лишении званий более 80 бывших сотрудников различных силовых ведомств. Их обвинили в "нагнетании протестных настроений".

Об этом сообщает пресс-служба Лукашенко .

Решение якобы обусловлено "дискредитирующими" поступками экс-военных и силовиков.

Официальный Минск приписывает им, среди прочего, организацию несанкционированных акций и участие в них, размещение в интернете "экстремистских материалов", призывы к "радикальным действиям", а также публикацию данных госслужащих.

Такие действия несовместимы со статусом военнослужащего и сотрудника силового ведомства, указали в пресс-службе Лукашенко.