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Лукашенко лишил званий более 80 силовиков за "нагнетание протестных настроений"

Автор: Артур Родивилов

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко подписал указ о лишении званий более 80 бывших сотрудников различных силовых ведомств. Их обвинили в "нагнетании протестных настроений".

Об этом сообщает пресс-служба Лукашенко.

Решение якобы обусловлено "дискредитирующими" поступками экс-военных и силовиков.

Официальный Минск приписывает им, среди прочего, организацию несанкционированных акций и участие в них, размещение в интернете "экстремистских материалов", призывы к "радикальным действиям", а также публикацию данных госслужащих.

Такие действия несовместимы со статусом военнослужащего и сотрудника силового ведомства, указали в пресс-службе Лукашенко.

Напомним, ранее Лукашенко заявил, что в случае нападения на Беларусь с Запада российская армия развернется в тылу и поддержит белорусскую.

Также он рассказал, как якобы готовился государственный переворот в Беларуси. По его словам, было несколько сценариев.

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