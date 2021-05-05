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Лукашенко позбавив звань понад 80 силовиків за "нагнітання протестних настроїв"

Автор: Артур Родивилов

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко підписав указ про позбавлення звань понад 80 колишніх співробітників різних силових відомств. Їх звинуватили в"нагнітанні протестних настроїв".

Про це повідомляє прес-служба Лукашенка.

Рішення нібито обумовлене "дискредитуючими" вчинками екс-військових і силовиків.

Офіційний Мінськ приписує їм, серед іншого, організацію несанкціонованих акцій і участь в них, розміщення в Інтернеті "екстремістських матеріалів", заклики до "радикальних дій", а також публікацію даних держслужбовців.

Такі дії несумісні зі статусом військовослужбовця і співробітника силового відомства, вказали в прес-службі Лукашенка.

Нагадаємо, раніше Лукашенко заявив, що у разі нападу на Білорусь із Заходу російська армія розгорнеться в тилу і підтримає білоруську.

Також він розповів, як нібито готувався державний переворот у Білорусі. За його словами, було кілька сценаріїв.

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