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"Для защиты интересов страны": Лукашенко введет меры против соцсетей

Минск, Пятница 29 января 2021 14:18
"Для защиты интересов страны": Лукашенко введет меры против соцсетей
Фото: Александр Лукашенко (president.gov.by)
Автор: Андрей Козловский

Президент Беларуси Александр Лукашенко анонсировал принятие вскоре мер в стране, которые касаются соцсетей. Он считает, что социальные сети могут породить планетарную революцию.

Об этом сообщает БелТА.

По словам Лукашенко, соцсети рано или поздно начнут цензурировать, но Беларусь не может начать это самостоятельно.

"Наверное, тот, кто породил этого змея и выпустил из бутылки, и должен этот процесс начинать. Мы вообще это сделать не сможем. Если мы закроем одно направление, у нас вылезет в другом", - сказал он.

Также президент добавил, что мессенджеры и соцсети могут привести к планетарной революции и беларусские события тому подтверждение.

"Вы видите, что сегодня во всех странах происходят подобные события, которые управляются через эти сети и не с места. Как у нас было: все управлялось с территории Польши и Литвы. Поэтому да, мы на пороге принятия этих решений. Но исходить они должны от сильных мира сего", - сказал он.

Напомним, в Беларуси окончательно лишили издание Tut.by статуса СМИ. 19 января Экономический суд Минска отклонил жалобу издания на решение.

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