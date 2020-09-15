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Лукашенко хочет договориться о "безопасном" паломничестве хасидов в Украину

Минск , Вторник 15 сентября 2020 21:34
Лукашенко хочет договориться о "безопасном" паломничестве хасидов в Украину
Фото: Александр Лукашенко (kremlin.ru)
Автор: Максим Зайченко

Президент Беларуси Александр Лукашенко поручил правительству связаться с властями Украины, чтобы договориться о "безопасном" паломничестве хасидов. Беларусь готова взять на себя организационные вопросы.

Об этом сообщила пресс-секретарь Лукашенко Наталья Эйсмонт.

"Беларусь готова обеспечить транспорт. К примеру, автобусы, на которых паломники будут доставлены к пункту назначения (украинским святыням, - ред.) и обратно, а затем в аэропорт для отправления на Родину. Все эти функции наша страна готова взять на себя и, конечно, организовать процесс максимально безопасно, в том числе для того, чтобы на ситуацию с заболеваемостью на COVID-19 это никак не повлияло", - заявила она.

Напомним, на границу с Беларусью стянули резервы, чтобы не пустить хасидов. Ожидается, что несколько тысяч паломников прибудут в пункты пропуска на границе с Беларусью.

Кроме того, ранее министр внутренних дел Арсен Аваков призвал всех паломников не провоцировать ситуацию на границе.

Как писало РБК-Украина, полицейские Украины и Израиля обеспечат правопорядок в Умани во время Рош ха-Шана.

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