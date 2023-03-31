Лукашенко готов попросить у Путина и стратегическое ядерное оружие: "если понадобится"

Режим Лукашенко готов договориться с главой Кремля Владимиром Путиным о размещении стратегического ядерного оружия в Беларуси. Если это понадобится Минску.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление диктатора Александра Лукашенко во время послания белорусскому народу и парламенту.

"Если нужно, в Беларусь будет введено и стратегическое ядерное оружие", - заявил Лукашенко.

Самопровозглашенный президент Беларуси также сообщил, что якобы поручил немедленно восстановить в стране площадки, где раньше размещались ракетные комплексы "Тополь".

Напомним, недавно российский диктатор Владимир Путин заявил о намерении разместить ядерное оружие в Беларуси. Но речь шла о тактической и якобы об этом у него просил самопровозглашенный президент РБ Александр Лукашенко.

Добавим, что мировые лидеры уже отреагировали на инициативу диктатора. В ЕС заявили, что перемещение российского тактического ядерного оружия в Беларусь несет угрозу европейской безопасности.

Сам Лукашенко попытался объяснить, зачем ему ядерное оружие в Беларуси. Вроде бы ему захотелось "ядерки" из-за того, что в его стране готовится "государственный переворот" и Минск пытаются "втянуть в войну".

Детальнее о том, что стоит за заявлениями Лукашенко и готов ли он к агрессии против Украины - писало РБК-Украина.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.