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Лукашенко готов разместить в Беларуси "ядерное" и "сверхядерное" оружие

Новина українською →
Украина, Четверг 17 февраля 2022 13:04
Лукашенко готов разместить в Беларуси "ядерное" и "сверхядерное" оружие Фото: Александр Лукашенко (kremlin.ru)
Автор: Александр Белоус

Александр Лукашенко готов размесить на территории Беларуси "ядерное" и "сверхядерное" оружие. Это произойдет в случае определенных шагов со стороны "противников".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на агентство "Белта".

"В случае необходимости, если такие бестолковые, глупые шаги предпримут наши противники и соперники, мы разместим не только ядерное оружие, но и еще сверхъядерное, перспективное, для того чтобы защитить свою территорию", - сказал Лукашенко на полигоне во время совместных учений с Россией.

Но если для Беларуси не будет исходить никаких угроз со стороны недружественных стран, то ядерное оружие здесь "100 лет не нужно", добавил он.

Напомним, 10 февраля на территории Беларуси стартовали совместные российско-белорусские учения "Союзная решимость-2022", часть из них проходит вблизи украинских границ.

Лукашенко заявил, что 18 февраля обсудит с президентом России Владимиром Путиным дальнейшие действия совместной группировки войск.

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