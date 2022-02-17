ru ua
Чт, 17 лютого News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Лукашенко готовий розмістити в Білорусі "ядерну" та "надядерну" зброю

Новость на русском →
Україна, Четвер 17 лютого 2022 13:04
Лукашенко готовий розмістити в Білорусі "ядерну" та "надядерну" зброю Фото: Олександр Лукашенко (kremlin.ru)
Автор: Олександр Білоус

Олександр Лукашенко готовий розмісити на території Білорусі "ядерну" і "надядерну" зброю. Це відбудеться в разі певних кроків з боку "супротивників".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на агентство "Белта".

"У разі необхідності, якщо такі безглузді, дурні кроки зроблять наші противники і суперники, ми розмістимо не тільки ядерна зброя, але і ще над'ядерна, перспективне, для того щоб захистити свою територію", - сказав Лукашенко на полігоні під час спільних навчань з Росією.

Але якщо для Білорусі не буде виходити ніяких загроз з боку недружніх країн, то ядерна зброя тут "100 років не потрібна", додав він.

Нагадаємо, 10 лютого на території Білорусі стартували спільні російсько-білоруські навчання "Союзна рішучість-2022", частина з них проходить поблизу українських кордонів.

Лукашенко заявив, що 18 лютого обговорить з президентом Росії Володимиром Путіним подальші дії спільного угруповання військ.

Читайте РБК-Україна в Google News
Білорусь Олександр Лукашенко Російська Федерація
NEWS
Не тільки Росія не хоче, щоб Україна вступила до НАТО, - Зеленський
Не тільки Росія не хоче, щоб Україна вступила до НАТО, - Зеленський
DAILY
Олексій Резніков: Мета Кремля – не Україна, вони хочуть, щоб світу стало страшно
Владислав Красінськийзаступник головного редактора Олексій Резніков: Мета Кремля – не Україна, вони хочуть, щоб світу стало страшно