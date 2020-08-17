Фото: Олександр Лукашенко (kremlin.ru)

Лукашенко заявив, що ведеться робота над зміною конституції

Чинний президент Білорусі Олександр Лукашенко готовий поділитися президентськими повноваженнями. Однак для цього є кілька умов.

Про це він заявив на Мінському заводі колісних тягачів, передає БЕЛТА.

За його словами, на сьогодні ведеться робота над зміною конституції Білорусі. Поправки передбачають перерозподіл владних повноважень.

"Не можна цю конституцію віддавати незрозуміло кому. Бо буде біда", - заявив Лукашенко.

Він також додав, що готовий поділитися президентськими повноваженнями, "але не під тиском і не через вулицю".

Нагадаємо, на цій же зустрічі з працівниками МКЗТ Лукашенко виключив проведення нових виборів в Білорусі і заявив, що інших виборів не буде, "поки мене не вб'єте".

При цьому представники місцевої опозиції вже заявили, що готові до діалогу з Лукашенком про передачу влади з гарантіями недоторканності.

Крім того, сьогодні головна конкурентка чинного президента на виборах Світлана Тіхановська виступила із заявою про готовність стати національним лідером.