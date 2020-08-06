Лукашенко об экстрадиции боевиков "Вагнера": Украина должна доказать их вину

Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что задержанных боевиков "Вагнера" не выдадут Украине, пока не будет доказана их вина в конкретных преступлениях. Экстрадиция россиян будет иметь место тогда, когда будет сформирована "четкая картина".

Об этом он заявил в интервью журналисту Дмитрию Гордону.

Он отметил, что Беларусь действует в рамках международного соглашения с Россией и Украиной.

"Суть заключается в том, что генпрокуроры Украины, Беларуси и России в контакте, я и Зеленскому об этом сказал. Они работают над тем, чтобы была четкая картина: никто никого не выдает, пока не установят вину. А страна, которая запрашивает, должна доказать вину этих людей. Что этот убил этого, что стреляли и так далее", - заявил Лукашенко.

Говоря в целом о задержании россиян на территории Беларуси, Лукашенко заявил, что "это не просто обидно, это недопустимо и отвратительно, особенное если это происходит со стороны твоих родных друзей".

Напомним, 29 июля под Минском задержали 33 боевиков ЧВК "Вагнера", которые, по данным белорусских правоохранителей, приехали в страну для дестабилизации ситуации перед выборами президента.

Сегодня Лукашенко пригласил в Беларусь генпрокуроров Украины и России, чтобы вместе с ними решить вопрос экстрадиции боевиков "Вагнера".

До этого Лукашенко заявлял, что готов сотрудничать с Украиной по вопросу экстрадиции задержанных "вагнеровцев".