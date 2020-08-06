Лукашенко про екстрадицію бойовиків "Вагнера": Україна має довести їх провину

Президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що затриманих бойовиків "Вагнера" ​​не видадуть Україні, поки не буде доведена їхня провина в конкретних злочинах. Екстрадиція росіян матиме місце тоді, коли буде сформована "чітка картина".

Про це він заявив в інтерв'ю журналісту Дмитру Гордону.

Він зазначив, що Білорусь діє в рамках міжнародної угоди з Росією та Україною.

"Суть полягає в тому, що генпрокурори України, Білорусі і Росії в контакті, я і Зеленському про це сказав. Вони працюють над тим, щоб була чітка картина: ніхто нікого не видає, поки не встановлять провину. А країна, яка запитує, повинна довести провину цих людей. Що цей вбив цього, що стріляли і так далі", - заявив Лукашенко.

Говорячи в цілому про затримання росіян на території Білорусі, Лукашенко заявив, що "це не просто прикро, це неприпустимо і огидно, особливе якщо це відбувається з боку твоїх рідних друзів".

Нагадаємо, 29 липня під Мінськом затримали 33 бойовиків ПВК "Вагнера", які, за даними білоруських правоохоронців, приїхали в країну для дестабілізації ситуації перед виборами президента.

Сьогодні Лукашенко запросив до Білорусі генпрокурорів України та Росії, щоб разом з ними вирішити питання екстрадиції бойовиків "Вагнера".

До цього Лукашенко заявляв, що готовий співпрацювати з Україною у питанні екстрадиції затриманих "вагнерівців".