Беларусь рассмотрит экстрадицию "вагнеровцев" после официального запроса Украины

Сейчас украинская сторона готовит соответствующие ходатайства
Беларусь примет решение об экстрадиции задержанных под Минском боевиков частной военной компании "Вагнера" после получения официального запроса от Украины. На данный момент украинская прокуратура не обращалась с официальным ходатайством.
Об этом сообщает Офис генерального прокурора Украины.
Сегодня вопрос экстрадиции боевиков украинский генпрокурор Ирина Венедиктова обсудила со своим белорусским коллегой Александром Конюком. Венедиктова уведомила Конюка о намерении запрашивать выдачу 28 боевиков, среди которых 9 украинцев.
Как отметила Венедиктова, сейчас орган досудебного расследования готовит ходатайства об экстрадиции боевиков. После получения ходатайств, Офис генпрокурора направит соответствующие запросы в Генпрокуратуру Беларуси.
Напомним, ранее президент Владимир Зеленский обратился с просьбой к белорусскому лидеру Александру Лукашенко выдать Украине задержанных боевиков "Вагнера", которых подозревают в участии в боевых действиях на Донбассе. Россия выступает против выдачи боевиков, поскольку считает их своими гражданами.
Сегодня Лукашенко пригласил в Беларусь генпрокуроров Украины и России, чтобы вместе с ними решить вопрос экстрадиции боевиков "Вагнера".
До этого Лукашенко заявлял, что готов сотрудничать с Украиной по вопросу экстрадиции задержанных "вагнеровцев".