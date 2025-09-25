UA

Лукашенко доставив Путіну "вісточки" від американців

Фото: російський диктатор Володимир Путін та президент Білорусі Олександр Лукашенко (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко планує передати російському диктатору Володимиру Путіну "вісточки" від США.

Як передає РБК-Україна, про це Лукашенко заявив у коментарі пропагандистам РФ.

Лукашенко розповів, що під час завтрашньої зустрічі з Путіним у Москві передасть йому "всі вісточки і повідомлення". За його словами, це буде великий блок для обговорення. Мова про "деякі пропозиції".

"Від американців накопичилося багато запитань, тому завтра я можу вам про це сказати", - додав він.

Розмова Лукашенка і Трампа

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп провів телефонну розмову із самопроголошеним президентом Білорусі Олександром Лукашенком 15 серпня.

За словами Трампа, розмова була прекрасною. Зокрема, вони обговорювали візит російського диктатора Володимира Путіна на Аляску, який відбувся того самого дня.

Американський лідер заявив, що "з нетерпінням чекає зустрічі" з Лукашенком.

Водночас пізніше пресслужба білоруського диктатора повідомила, що Трамп нібито погодився приїхати із сім'єю до Мінська на його запрошення.

Також там додали, що Трамп і Лукашенко обговорювали ситуацію в "гарячих точках", зокрема й в Україні.

