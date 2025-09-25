Лукашенко доставив Путіну "вісточки" від американців

Розмова Лукашенка і Трампа

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп провів телефонну розмову із самопроголошеним президентом Білорусі Олександром Лукашенком 15 серпня.

За словами Трампа, розмова була прекрасною. Зокрема, вони обговорювали візит російського диктатора Володимира Путіна на Аляску, який відбувся того самого дня.

Американський лідер заявив, що "з нетерпінням чекає зустрічі" з Лукашенком.

Водночас пізніше пресслужба білоруського диктатора повідомила, що Трамп нібито погодився приїхати із сім'єю до Мінська на його запрошення.

Також там додали, що Трамп і Лукашенко обговорювали ситуацію в "гарячих точках", зокрема й в Україні.