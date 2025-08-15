ua en ru
У Лукашенка заявили, що Трамп погодився відвідати Мінськ на запрошення диктатора

П'ятниця 15 серпня 2025 18:21
У Лукашенка заявили, що Трамп погодився відвідати Мінськ на запрошення диктатора Фото: Олександр Лукашенко, білоруський диктатор (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко під час розмови з президентом США Дональдом Трампом запросив його відвідати Мінськ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу білоруського диктатора.

У Лукашенка розповіли, що той обговорив із Трампом питання двостороннього порядку денного, регіональну тематику і ситуацію "в гарячих точках", зокрема в Україні.

"Досягнуто домовленості продовжити контакти. Президент Білорусі запросив Дональда Трампа із сім'єю до Мінська, і це запрошення прийняли", - додали у пресслужбі.

Розмова Трампа і Лукашенка

Нагадаємо, раніше президент США Дональд Трамп повідомив, що він провів "дуже вдалу" телефонну розмову з білоруським диктатором Олександром Лукашенком.

За словами американського лідера, вони обговорювали звільнення ще 1300 ув'язнених у Білорусі.

Трамп також додав, що "з нетерпінням чекає зустрічі з Лукашенком у майбутньому".

Варто зауважити, що такий дзвінок відбувся за кілька годин до зустрічі Трампа з російським диктатором Володимиром Путіним на Алясці. Всі деталі про майбутню зустріч - у матеріалі РБК-Україна.

