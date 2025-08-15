У Лукашенка заявили, що Трамп погодився відвідати Мінськ на запрошення диктатора

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко під час розмови з президентом США Дональдом Трампом запросив його відвідати Мінськ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу білоруського диктатора.

У Лукашенка розповіли, що той обговорив із Трампом питання двостороннього порядку денного, регіональну тематику і ситуацію "в гарячих точках", зокрема в Україні.

"Досягнуто домовленості продовжити контакти. Президент Білорусі запросив Дональда Трампа із сім'єю до Мінська, і це запрошення прийняли", - додали у пресслужбі.