RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Развлечения
+
-

Развлечения
Шоу бизнес
Советы
Гороскопы
Праздники
Интересное
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психология
Еда
Путешествия
Здоровая жизнь
Мода и красота
Генассамблея ООН Госбюджет-2026 Мирные переговоры Война в Украине

Лукашенко доставил Путину "весточки" от американцев

Фото: российский диктатор Владимир Путин и президент Беларуси Александр Лукашенко (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко планирует передать российскому диктатору Владимиру Путину "весточки" от США.

Как передает РБК-Украина, об этом Лукашенко заявил в комментарии пропагандистам РФ.

Лукашенко рассказал, что во время завтрашней встречи с Путиным в Москве передаст ему "все весточки и сообщения". По его словам, это будет большой блок для обсуждения. Речь о "некоторых предложениях". 

"От американцев накопилось много вопросов, поэтому завтра я могу вам об этом сказать", - добавил он. 

Разговор Лукашенко и Трампа

Напомним, президент США Дональд Трамп провел телефонный разговор с самопровозглашенным президентом Беларуси Александром Лукашенко 15 августа.

По словам Трампа, разговор был прекрасным. В частности, они обсуждали визит российского диктатора Владимира Путина на Аляску, который состоялся в тот же день.

Американский лидер заявил, что "с нетерпением ждет встречи" с Лукашенко.

При этом позже пресс-служба белорусского диктатора сообщила, что Трамп якобы согласился приехать с семьей в Минск по его приглашению.

Также там добавили, что Трамп и Лукашенко обсуждали ситуацию в "горячих точках", в том числе и в Украине.

Читайте РБК-Украина в Google News
Александр ЛукашенкоВладимир ПутинРоссийская ФедерацияСоединенные Штаты АмерикиБеларусь