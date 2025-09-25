Лукашенко доставил Путину "весточки" от американцев

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко планирует передать российскому диктатору Владимиру Путину "весточки" от США.
Как передает РБК-Украина, об этом Лукашенко заявил в комментарии пропагандистам РФ.
Лукашенко рассказал, что во время завтрашней встречи с Путиным в Москве передаст ему "все весточки и сообщения". По его словам, это будет большой блок для обсуждения. Речь о "некоторых предложениях".
"От американцев накопилось много вопросов, поэтому завтра я могу вам об этом сказать", - добавил он.
Напомним, президент США Дональд Трамп провел телефонный разговор с самопровозглашенным президентом Беларуси Александром Лукашенко 15 августа.
По словам Трампа, разговор был прекрасным. В частности, они обсуждали визит российского диктатора Владимира Путина на Аляску, который состоялся в тот же день.
Американский лидер заявил, что "с нетерпением ждет встречи" с Лукашенко.
При этом позже пресс-служба белорусского диктатора сообщила, что Трамп якобы согласился приехать с семьей в Минск по его приглашению.
Также там добавили, что Трамп и Лукашенко обсуждали ситуацию в "горячих точках", в том числе и в Украине.