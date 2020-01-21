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Лукашенко: Білорусь планує закуповувати 30% нафти з України

Новини » Політика     21.01.2020 - 15:08
Лукашенко: Білорусь планує закуповувати 30% нафти з України
Фото: Олександр Лукашенко (president.gov.by)

Олександр Лукашенко зазначив, що у Білорусі немає зараз альтернативи щодо поставок російської нафти

Президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що Білорусь планує 30% нафти закуповувати з України. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Белта".

За його словами, у Білорусі зараз немає альтернативи щодо поставок російської нафти.

"Зараз в повному обсязі альтернативи немає поставок російської нафти. Але, як ми домовлялися, диверсифікувати нам потрібно. Треба йти до того, що 30-40% ми будемо купувати нафти в Російській Федерації. Відсотків 30 ми будемо завозити з Балтики й відсотків 30 з України - перевірений шлях", - заявив Лукашенко.

При цьому він зазначив, що РФ може не погодиться на постачання нафти з Казахстану.

"Можливо, Казахстан зможе поставити нам нафту, якщо РФ погодиться з цим. Дивно: наш союзник не дає згоди на поставку нафти від нашого іншого союзника", - заявив білоруський президент.

Він також констатував, що економічні умови, в яких доводиться працювати Білорусі, ускладнюються.

"З-за введення РФ податкового маневру неминуче знижуються доходи республіканського бюджету, погіршується ефективність роботи наших нафтопереробних заводів. НПЗ зіткнулися з проблемою фінансування поточної діяльності та, що важливо, своїх інвестиційних програм, спрямованих на розвиток виробництва", - заявив Лукашенко.

Нагадаємо, Білорусь закупила 80 тисяч тонн норвезької нафти після недомовленостей про транзит російської нафти. Постачання нафти буде здійснюватися через порт в литовській Клайпеді на нафтопереробний завод "Нафтан" у 20-х числах січня.

Крім того, Білорусь тимчасово зупинила експорт нафтопродуктів з 1 січня цього року через припинення поставок російської нафти в країну.

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