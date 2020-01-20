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Беларусь нашла альтернативу нефти РФ

Новости » Политика     20.01.2020 - 22:11
Беларусь нашла альтернативу нефти РФ
Фото: флаги Беларуси и России (tsargrad.tv)

Беларусь закупила норвежскую нефть

Беларусь закупила 80 тысяч тонн норвежской нефти после недоговоренностей о транзите российской нефти. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на российские СМИ.

Сообщается, что поставка нефти будет через порт в литовской Клайпеде на нефтеперерабатывающий завод "Нафтан" в двадцатых числах января.

Пока неизвестно будет возможность закупки Минском норвежской нефти на перспективу.

Ранее сообщалось, что правительство Беларуси продолжает отрабатывать схему альтернативных поставок нефти, изучая все возможные варианты. Соответствующие коммерческие предложения направлены в Украину, Польшу, страны Балтии, Казахстан и Азербайджан.

Напомним, Беларусь приостановила экспорт нефтепродуктов с 1 января 2020 года из-за прекращения поставок российской нефти в страну. В пресс-службе отметили, что речь идет о временной приостановке экспорта нефтепродуктов, назвав качестве причины прекращение поставок российской нефти на нефтеперерабатывающие заводы Беларуси.

Как сообщало РБК-Украина, Федеральная антимонопольная служба (ФАС) РФ и Министерство антимонопольного регулирования и торговли (МАРТ) Беларуси не договорились о тарифах на транзит российской нефти.

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