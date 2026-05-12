Лукашенко анонсировал проведение "точечной мобилизации" в Беларуси: с какой целью

18:59 12.05.2026 Вт
Минск решил отказаться от крупных военных учений
aimg Валерий Ульяненко
Фото: Александр Лукашенко (Getty Images)
В Беларуси планируют провести точечную мобилизацию воинских частей, чтобы подготовить армию к возможному участию в боевых действиях.

Об этом заявил белорусский диктатор Александр Лукашенко, сообщает РБК-Украина со ссылкой на БелТА и заявление руководителя ЦПД СНБО Андрея Коваленко.

Лукашенко объявил о продолжении подготовки армии к возможной "наземной операции". По его словам, воинские части будут мобилизовать точечно, чтобы готовить их к войне.

"Мы точечно отмобилизуем (военные, - ред.) части, вооруженные силы для того, чтобы готовить их к войне. Дай бог, чтобы ее удалось избежать. Мы же к войне готовимся все", - отметил он.

Новый подход предусматривает отказ Беларуси от проведения крупных эпизодических учений. Вместо этого вводится ротационная система: различные подразделения поочередно будут призывать на сборы для интенсивной боевой подготовки, после чего они будут возвращаться в пункты дислокации.

Такой режим, по мнению Лукашенко, позволит поддерживать войска в состоянии постоянной готовности без объявления полномасштабной мобилизации.

Он также добавил, что во время последних проверок в ВС Беларуси был выявлен ряд недостатков и после них в Министерстве обороны страны состоялся "серьезный разговор". Лукашенко отметил, что власти решили не скрывать эти проблемы от общества, хотя и не выставляли их напоказ.

Отработка повестки России

Коваленко призвал не обращать внимание на заявление белорусского диктатора, и объяснил, что тот отрабатывает информационную повестку РФ.

"Не обращайте серьезно внимание на заявления Лукашенко о "точечной мобилизации". Все под контролем у наших сил. Человек отрабатывает информационную повестку россиян, чтобы Путин был счастлив. Не более", - говорится в его заявлении.

Руководитель ЦПД добавил, что в случае угрозы Украина ее увидит и "уже Лукашенко пожалеет".

Напомним, недавно Александр Лукашенко во время совещания заявил, что его страна должна быть готова к полноценным боевым действиям. Кроме того, он подписал указ о призыве офицеров запаса в белорусскую армию и пограничную службу.

Отметим, 11 мая белорусский диктатор заявил, что армию Беларуси необходимо модернизировать современным вооружением, поскольку обеспечить эффективную оборону без этого невозможно.

