У Лукашенка заявили про розмову з Макроном

Нагадаємо, контакти між Білоруссю і Заходом активізувалися з літа 2025 року. Тоді адміністрація президента США Дональда Трампа почала прямі переговори з Лукашенком - переважно щодо звільнення політв'язнів.

У грудні 2025 року США частково послабили санкції проти білоруських калієвих компаній в обмін на звільнення 123 політв'язнів.

У березні 2026 року після нової зустрічі з американською делегацією в Мінську Лукашенко звільнив ще одну групу опозиціонерів. У Вашингтоні наголошували, що пом'якшення санкцій має умовний характер і залежить від відмови Мінська від політично мотивованих арештів.