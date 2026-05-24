У Лукашенка заявили про розмову з Макроном

Президент Білорусі Олександр Лукашенко та президент Франції Еммануель Макрон провели телефонну розмову 24 травня. Це перший контакт лідерів на такому рівні за тривалий час.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт президента Білорусі.
За даними білоруської сторони, лідери двох країн обговорили регіональні проблеми, а також відносини Білорусі з Євросоюзом і Францією зокрема.
Білоруські державні джерела окремо підкреслили, що розмова відбулася за ініціативою Парижа. Деталей домовленостей чи інших тем обговорення Мінськ поки не оприлюднив.
Нагадаємо, контакти між Білоруссю і Заходом активізувалися з літа 2025 року. Тоді адміністрація президента США Дональда Трампа почала прямі переговори з Лукашенком - переважно щодо звільнення політв'язнів.
У грудні 2025 року США частково послабили санкції проти білоруських калієвих компаній в обмін на звільнення 123 політв'язнів.
У березні 2026 року після нової зустрічі з американською делегацією в Мінську Лукашенко звільнив ще одну групу опозиціонерів. У Вашингтоні наголошували, що пом'якшення санкцій має умовний характер і залежить від відмови Мінська від політично мотивованих арештів.