У Лукашенко заявили о разговоре с Макроном

16:26 24.05.2026 Вс
Париж не выходил на связь с Минском на самом высоком уровне годами
aimg Валерия Абабина
Фото: Президент Беларуси Александр Лукашенко (Getty Images)

Президент Беларуси Александр Лукашенко и президент Франции Эммануэль Макрон провели телефонный разговор 24 мая. Это первый контакт лидеров на таком уровне за долгое время.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт президента Беларуси.

Читайте также: В ЕС объяснили, почему не видят Беларусь посредником в переговорах по Украине

По данным белорусской стороны, лидеры двух стран обсудили региональные проблемы, а также отношения Беларуси с Евросоюзом и Францией в частности.

Белорусские государственные источники отдельно подчеркнули, что разговор состоялся по инициативе Парижа. Деталей договоренностей или других тем обсуждения Минск пока не обнародовал.

Напомним, контакты между Беларусью и Западом активизировались с лета 2025 года. Тогда администрация президента США Дональда Трампа начала прямые переговоры с Лукашенко - преимущественно по освобождению политзаключенных.

В декабре 2025 года США частично ослабили санкции против белорусских калиевых компаний в обмен на освобождение 123 политзаключенных.

В марте 2026 года после новой встречи с американской делегацией в Минске Лукашенко освободил еще одну группу оппозиционеров. В Вашингтоне подчеркивали, что смягчение санкций носит условный характер и зависит от отказа Минска от политически мотивированных арестов.

