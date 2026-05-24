У Лукашенко заявили о разговоре с Макроном

Напомним, контакты между Беларусью и Западом активизировались с лета 2025 года. Тогда администрация президента США Дональда Трампа начала прямые переговоры с Лукашенко - преимущественно по освобождению политзаключенных.

В декабре 2025 года США частично ослабили санкции против белорусских калиевых компаний в обмен на освобождение 123 политзаключенных.

В марте 2026 года после новой встречи с американской делегацией в Минске Лукашенко освободил еще одну группу оппозиционеров. В Вашингтоне подчеркивали, что смягчение санкций носит условный характер и зависит от отказа Минска от политически мотивированных арестов.