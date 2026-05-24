У Лукашенко заявили о разговоре с Макроном
Президент Беларуси Александр Лукашенко и президент Франции Эммануэль Макрон провели телефонный разговор 24 мая. Это первый контакт лидеров на таком уровне за долгое время.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт президента Беларуси.
По данным белорусской стороны, лидеры двух стран обсудили региональные проблемы, а также отношения Беларуси с Евросоюзом и Францией в частности.
Белорусские государственные источники отдельно подчеркнули, что разговор состоялся по инициативе Парижа. Деталей договоренностей или других тем обсуждения Минск пока не обнародовал.
Напомним, контакты между Беларусью и Западом активизировались с лета 2025 года. Тогда администрация президента США Дональда Трампа начала прямые переговоры с Лукашенко - преимущественно по освобождению политзаключенных.
В декабре 2025 года США частично ослабили санкции против белорусских калиевых компаний в обмен на освобождение 123 политзаключенных.
В марте 2026 года после новой встречи с американской делегацией в Минске Лукашенко освободил еще одну группу оппозиционеров. В Вашингтоне подчеркивали, что смягчение санкций носит условный характер и зависит от отказа Минска от политически мотивированных арестов.