У Лукашенко заявили о разговоре с Макроном

Президент Беларуси Александр Лукашенко и президент Франции Эммануэль Макрон провели телефонный разговор 24 мая. Это первый контакт лидеров на таком уровне за долгое время.

По данным белорусской стороны, лидеры двух стран обсудили региональные проблемы, а также отношения Беларуси с Евросоюзом и Францией в частности. Белорусские государственные источники отдельно подчеркнули, что разговор состоялся по инициативе Парижа. Деталей договоренностей или других тем обсуждения Минск пока не обнародовал.