ua en ru
Вс, 24 мая Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle Спецпроекты
Обстрел Киева Drone Deals Ормузский пролив Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика Белая экономика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота
Досье
Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » В мире

У Лукашенко заявили о разговоре с Макроном

16:26 24.05.2026 Вс
1 мин
Париж не выходил на связь с Минском на самом высоком уровне годами
aimg Валерия Абабина
У Лукашенко заявили о разговоре с Макроном Фото: Президент Беларуси Александр Лукашенко (Getty Images)
Выключи хаос международных новостей! Получай только важное из РБК-Украина в Google

Президент Беларуси Александр Лукашенко и президент Франции Эммануэль Макрон провели телефонный разговор 24 мая. Это первый контакт лидеров на таком уровне за долгое время.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт президента Беларуси.

Читайте также: В ЕС объяснили, почему не видят Беларусь посредником в переговорах по Украине

По данным белорусской стороны, лидеры двух стран обсудили региональные проблемы, а также отношения Беларуси с Евросоюзом и Францией в частности.

Белорусские государственные источники отдельно подчеркнули, что разговор состоялся по инициативе Парижа. Деталей договоренностей или других тем обсуждения Минск пока не обнародовал.

Напомним, контакты между Беларусью и Западом активизировались с лета 2025 года. Тогда администрация президента США Дональда Трампа начала прямые переговоры с Лукашенко - преимущественно по освобождению политзаключенных.

В декабре 2025 года США частично ослабили санкции против белорусских калиевых компаний в обмен на освобождение 123 политзаключенных.

В марте 2026 года после новой встречи с американской делегацией в Минске Лукашенко освободил еще одну группу оппозиционеров. В Вашингтоне подчеркивали, что смягчение санкций носит условный характер и зависит от отказа Минска от политически мотивированных арестов.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
Александр Лукашенко Евросоюз Франция
Новости
Россия ударила "Орешником" по Киевской области, - Игнат
Россия ударила "Орешником" по Киевской области, - Игнат
Аналитика
"Космос – это всегда дорого и долго". Сможет ли Украина создать собственные ракеты-носители
Василина Копыткокорреспондент РБК-Украина "Космос – это всегда дорого и долго". Сможет ли Украина создать собственные ракеты-носители