У Лукашенка виступили з неочікуваною ініціативою щодо зустрічі Зеленського та Путіна

Білорусь готова організувати зустріч президента України Володмира Зеленського та російського диктатора Володимира Путіна, якщо це потрібно для забезпечення миру.
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прессекретаря Олександра Лукашенка Наталію Ейсмонт.
За її словами, це питання під час телефонної розмови президент США Дональд Трамп та Олександр Лукашенко не обговорювали.
"Білорусь на роль посередника не напрошувалась і не напрошується, але якщо це потрібно для миру в нашій братській республіці - ми готові організувати будь-яку зустріч", - сказала Ейсмонт.
Як раніше писало РБК-Україна, прем'єр-міністр Австрії Крістіан Штокер заявив про готовність організувати зустріч Зеленського і Путіна у Відні. Він також зазначив, що уряд Австрії зв’яжеться з Міжнародним кримінальним судом (МКС), адже "питання участі в можливих мирних переговорах осіб, проти яких видано ордер МКС, має бути попередньо узгоджено з судом".
Також Швейцарія висловила готовність прийняти зустріч президента України Володимира Зеленського та російського диктатора Володимира Путіна. Йому пообіцяли імунітет від кримінального переслідування.
Серед можливих локацій зустрічі Зеленського та Путіна називають Женеву, Рим або угорське місто.
ЗМІ писали, що Путін запропонував Зеленскому зустрітись у Москві. На що президент України відповів відмовою.
Дональд Трамп теж відмовився від проведення тристоронньої зустрічі у російській столиці.