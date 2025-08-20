У Лукашенка виступили з неочікуваною ініціативою щодо зустрічі Зеленського та Путіна

За її словами, це питання під час телефонної розмови президент США Дональд Трамп та Олександр Лукашенко не обговорювали.

"Білорусь на роль посередника не напрошувалась і не напрошується, але якщо це потрібно для миру в нашій братській республіці - ми готові організувати будь-яку зустріч", - сказала Ейсмонт.