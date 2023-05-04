ua ru
Чт, 04 травня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

У Луганську партизани готують окупантам "подарунки", - ЦНС

Новость на русском →
Луганськ, Четвер 04 травня 2023 00:44
У Луганську партизани готують окупантам "подарунки", - ЦНС Фото: Луганськ (eduard-456.livejournal.com)
Автор: Володимир Костирін

У тимчасово окупованому Луганську продовжують діяти українські підпільники, які стежать за діями російських загарбників та нагадують про активність місцевого Руху опору.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на Центр національного спротиву.

"Українські партизани зараз перебувають у Луганську і разом з жителями окупованого міста готують "подаруночки" росіянам та їх посіпакам-колаборантам", - йдеться в публікації.

У різних районах Луганська підпільники намалювали око, що є символом Руху опору.

Зазначається, що таке послання демонструє інтервентам та колабораціоністам, що українці уважно стежать за кожним кроком, і під час контрнаступу ЗСУ "нікому з них не вдасться втекти".

У різних куточках Луганська підпільники залишили окупантам "послання" (фото: sprotyv.mod.gov.ua)

У ЦНС також нагадали, що перед цим, у квітні, активісти громадського руху опору окупації "Жовта стрічки" провели патріотичну акцію у тимчасово окупованому Луганську.

Нагадаємо, у лютому партизани під окупованим Луганськом підпалили систему управління залізницею, щоб не дозволити загарбникам поїздами підвозити БК на фронт.

Перед цим, теж узимку, підпільники під Луганськом підпалили обладнання на залізниці, тим самим уповільнили процес своєчасної доставки вантажів для російських інтервентів на передову.

Також ми писали, що українців в окупації закликають повідомляти про техніку РФ через додаток "єВорог", що допоможе більш ефективно звільняти захоплені регіони.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Луганськ Війна Росії проти України
NEWS
Вже понад 20 загиблих. Зеленський відреагував на обстріли Херсона
Вже понад 20 загиблих. Зеленський відреагував на обстріли Херсона
DAILY
"Ти сама цього хотіла". Чого бояться і про що мовчать жертви насильства російських військових
Юлія Акимовакоресподент РБК-Україна "Ти сама цього хотіла". Чого бояться і про що мовчать жертви насильства російських військових