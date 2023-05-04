У Луганську партизани готують окупантам "подарунки", - ЦНС

У тимчасово окупованому Луганську продовжують діяти українські підпільники, які стежать за діями російських загарбників та нагадують про активність місцевого Руху опору.

Про це повідомляє РБК-Україна , посилаючись на Центр національного спротиву .

"Українські партизани зараз перебувають у Луганську і разом з жителями окупованого міста готують "подаруночки" росіянам та їх посіпакам-колаборантам", - йдеться в публікації.

У різних районах Луганська підпільники намалювали око, що є символом Руху опору.

Зазначається, що таке послання демонструє інтервентам та колабораціоністам, що українці уважно стежать за кожним кроком, і під час контрнаступу ЗСУ "нікому з них не вдасться втекти".

У різних куточках Луганська підпільники залишили окупантам "послання" (фото: sprotyv.mod.gov.ua)

У ЦНС також нагадали, що перед цим, у квітні, активісти громадського руху опору окупації "Жовта стрічки" провели патріотичну акцію у тимчасово окупованому Луганську.