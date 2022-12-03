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Під Луганськом партизани підпалили обладнання на залізниці: названо наслідки

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Луганськ, Субота 03 грудня 2022 12:55
Під Луганськом партизани підпалили обладнання на залізниці: названо наслідки Фото: під Луганськом партизани підпалили обладнання на залізниці (ілюстрація/GettyImages)
Автор: Наталія Гурковська

У Луганській області партизани уповільнили процес своєчасної доставки вантажів для окупантів на передову. Вони підпалили важливе обладнання, без якого доставка вантажів розтягнеться на два-три тижні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву голови Луганської ОВА Сергія Гайдая, який опублікував відео.

Так, за словами Гайдая, місцеві партизани підпалили обладнання автоматизованого керування залізницею на ділянці "Луганськ-Лантратівка".

"Хтось" підпалив устаткування автоматизованого управління залізницею (шафа СЦБ) - на ділянці залізничного сполучення "Луганськ-Лантратівка" в районі Луганської ТЕС (Щастя). З вогником устаткування було знищено", - розповів він.

За словами Гайдая, за оцінкою фахівців, знищення такої системи призведе до переведення в "ручний режим" управління ділянкою залізничного сполучення, і як наслідок - унеможливить своєчасне постачання вантажів військового призначення до передових позицій рашистів (орієнтовно на 14-20 діб).

Як повідомлялося, українські партизани знищили майже взвод російських окупантів у районі Енергодару Запорізької області. Також вони "позбавили" росіян 4 одиниць техніки.

При цьому російські окупанти продовжують шукати українських партизанів в окупованому Мелітополі. Вони навіть оголосили "премію" у 500 тисяч рублів тим, хто здасть патріотів.

А у тимчасово окупованому Криму активісти підпільного руху "АТЕШ" заявили про ліквідацію у Сімферополі 30 російських військовослужбовців у шпиталях.

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