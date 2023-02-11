Партизани підпалили систему управління залізницею під Луганськом (відео)

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку очільника Луганської ОВА Сергія Гайдая.

"Гарно горить! Тепер потяги з росіянами та снарядами не поїдуть!", - додав глава області.

Гайдай зазначив, що шляхом підпалу було знищено устаткування автоматизованого управління залізницею на ділянці залізничного сполучення Щастя-Старобільськ в районі міста Щастя.

"Наші патріоти використовують всі можливості, аби росіяни не могли залізницею підвозити БК на фронт", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, що нещодавно українські партизани підпалили важливе обладнання на залізниці на території окупованої Луганської области. Окупанти наразі не можуть відправити коліями боєкомплект на передову.

Російські військові повністю відключили інтернет на захопленій частині Луганської області. У школах окупанти масово перевіряють смартфони дітей.

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