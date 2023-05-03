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Допоможе ефективніше працювати. Українців в окупації закликають повідомляти про техніку РФ

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Україна, Середа 03 травня 2023 17:45
Допоможе ефективніше працювати. Українців в окупації закликають повідомляти про техніку РФ Фото: глава Мінцифри Михайло Федоров (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Дмитро Браславський

Українці, які залишаються у тимчасово окупованих територіях України, можуть передавати інформацію про техніку РФ українським військовим. Це допоможе ефективніше звільняти захоплені регіони.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву глави Мінцифри Михайла Федорова.

"Кожного дня наші військові знищують техніку ворога на тимчасово окупованих територіях", - йдеться у повідомленні.

Щоб працювати ефективніше та наблизити деокупацію, необхідна інформація від народної розвідки Криму, Луганської, Донецької, Запорізької та Херсонської областей. Через "єВорог" можна повідомити про розташування техніки армії РФ, а саме:

  • ракетних комплексів С300 та Іскандер;
  • систем зв’язку та засобів радіоелектронної боротьби;
  • бензовозів;
  • скупчення техніки та особового складу;
  • позицій артилерії;
  • бензовозів;
  • техніки, яка транспортується залізницею;
  • складів з боєприпасами.

"Важлива будь-яка інформація про дислокацію військ росіян. Головне - не забувайте про правила безпеки. Робіть фото/відео тільки з безпечної відстані. А після відправки в "єВорог" видаліть історію листування з чатботом", - додав Федоров.

Нагадаємо, що українські партизани ліквідували двох окупантів, які катували жителів захопленої частини Херсонської області.

Українські партизани підірвали блокпост окупантів біля Олешок в Херсонській області.

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