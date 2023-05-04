В Луганске партизаны готовят оккупантам "подарки", - ЦНС

Во временно оккупированном Луганске продолжают действовать украинские подпольщики, которые следят за действиями российских захватчиков, и напоминают об активности местного Движения сопротивления.

Об этом сообщает РБК-Украина , ссылаясь на Центр национального сопротивления .

"Украинские партизаны сейчас находятся в Луганске и вместе с жителями оккупированного города готовят "подарки" россиянам и их муртадам-коллаборантам", - говорится в публикации.

В разных районах Луганска подпольщики нарисовали глаз, что является символом Движения сопротивления.

Отмечается, что такое послание демонстрирует интервентам и коллаборационистам, что украинцы внимательно следят за каждым шагом, и во время контрнаступления ВСУ "никому из них не удастся убежать".

В разных уголках Луганска подпольщики оставили оккупантам "послание" (фото: sprotyv.mod.gov.ua)

В ЦНС также напомнили, что перед этим, в апреле, активисты общественного движения сопротивления оккупации "Желтая ленты" провели патриотическую акцию во временно оккупированном Луганске.