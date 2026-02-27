ua en ru
Пт, 27 февраля Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle Спецпроекты
Мирный план США Графики отключения света Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » Происшествия

В Луганске горит нефтебаза, а под Алчевском прилет по подстанции: кадры с места ЧП

Пятница 27 февраля 2026 02:13
UA EN RU
В Луганске горит нефтебаза, а под Алчевском прилет по подстанции: кадры с места ЧП Фото: в Луганске горит нефтебаза (exilenova)
Автор: Маловичко Юлия

Оккупированный Луганск попал под обстрел ночью 27 февраля - в городе пылает нефтебаза, а в области, под Алчевском, есть прилет по подстанции.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на мониторинговые каналы в Telegram

В пабликах разместили кадры с места НП, где в Луганске горит нефтебаза - на фото и видео заметно большое пламя и огромный черный столб дыма.

Касаемо обстрела под Алчевском, речь идет об оккупированном поселке Лозивский. Там также был прилет по подстанции "Черкасская".

В Луганске горит нефтебаза, а под Алчевском прилет по подстанции: кадры с места ЧПФото: подстанция в поселке под Алчевском (Exilenova)

Предыдущие атаки на оккупантов Луганска

Стоит отметить, что это далеко не первая атака на Луганск. более того, на нефтебазу в оккупированном городе.

Еще сообщалось, что 4 сентября была атакована нефтебаза в оккупированном Луганске, которая обеспечивает топливом российские оккупационные войска.

Также мы писали, как ВСУ нанесли удары по оккупированному Луганску - были поражены нефте-смазочные склады россиян.

РБК-Украина сообщало ранее - военная машина Кремля каснулась и Луганска - там школы оставили без отопления зимой, так как все деньги РФ перенаправляет на войну.

Читайте РБК-Украина в Google News
Луганск НАФТА
Новости
Интенсивность обстрелов падает. Что на самом деле происходит с ракетным арсеналом РФ
Интенсивность обстрелов падает. Что на самом деле происходит с ракетным арсеналом РФ
Аналитика
Пятый год на чемоданах. Рады ли до сих пор видеть украинских беженцев в Европе и чего ждать дальше
Катерина Гончаровакорреспондент РБК-Украина Пятый год на чемоданах. Рады ли до сих пор видеть украинских беженцев в Европе и чего ждать дальше