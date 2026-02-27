В Луганске горит нефтебаза, а под Алчевском прилет по подстанции: кадры с места ЧП
Оккупированный Луганск попал под обстрел ночью 27 февраля - в городе пылает нефтебаза, а в области, под Алчевском, есть прилет по подстанции.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на мониторинговые каналы в Telegram
В пабликах разместили кадры с места НП, где в Луганске горит нефтебаза - на фото и видео заметно большое пламя и огромный черный столб дыма.
Касаемо обстрела под Алчевском, речь идет об оккупированном поселке Лозивский. Там также был прилет по подстанции "Черкасская".
Фото: подстанция в поселке под Алчевском (Exilenova)
Предыдущие атаки на оккупантов Луганска
Стоит отметить, что это далеко не первая атака на Луганск. более того, на нефтебазу в оккупированном городе.
Еще сообщалось, что 4 сентября была атакована нефтебаза в оккупированном Луганске, которая обеспечивает топливом российские оккупационные войска.
Также мы писали, как ВСУ нанесли удары по оккупированному Луганску - были поражены нефте-смазочные склады россиян.
РБК-Украина сообщало ранее - военная машина Кремля каснулась и Луганска - там школы оставили без отопления зимой, так как все деньги РФ перенаправляет на войну.