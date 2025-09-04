UA

Зустріч Зеленського та Путіна Мирні переговори Війна в Україні

В Луганську дрони влучили у важливу російську нафтобазу: спалахнула пожежа (відео)

Ілюстративне фото: на нафтобазі РФ стався сильний вибух (Getty Images)
Автор: Антон Корж

У тимчасово окупованому Луганську ввечері 4 вересня було завдано удару по важливій нафтобазі, яка забезпечує паливом російські окупаційні війська.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на російські ЗМІ.

Зокрема місцеві канали повідомили, що у місті оголосили загрозу удару безпілотників. Після цього було чутно велику кількість вибухів, в районі нафтобази спалахнула сильна пожежа. Ураження нафтобази підтвердили місцеві мешканці у коментарях.

За даними моніторингових каналів, нафтобаза, яка потрапила під удар, постачає пальне для 41-ї та 20-ї загальновійськових армій РФ. А у Луганську загалом спостерігається дефіцит бензину після атак України на російські нафтопереробні заводи.

В організації "АТЕШ" повідомили, що допомогли завдати удару по нафтобазі російських окупантів.

""АТЕШ" та таємна Організація українців допомогли завдати удару по нафтобазі у Луганську... Наші агенти брали участь у розвідці цього об'єкта у серпні цього року - і, нарешті, це дало результат", - сказано у повідомленні.

Фото: АТЕШ

Фото: скриншот з російських каналів

Удари по НПЗ в РФ

Сили оборони України регулярно наносять удари по НПЗ ворога, які забезпечують поставки нафтопродуктів армії РФ. Так, цієї ночі невідомі дрони атакували НПЗ у Краснодарі. Там після серії вибухів теж почалася пожежа. Детальніше про це - читайте в матеріалі РБК-Україна.

Окрім того, у ніч на 28 серпня у Самарі дрони атакували Куйбишевський нафтопереробний завод. Того ж дня внаслідок вдалої атаки пожежа виникла на Афипському НПЗ у Краснодарському краї.

Ще раніше ми писали, що 15 серпня в Сизрані Самарської області РФ прогриміли вибухи. Росіяни скаржилися на атаку невідомих дронів по НПЗ.

Зазначимо, що за перші два тижні серпня внаслідок атаки дронів, нафтопереробка в Росії скоротилася на 21%.

ЛуганськВійна в УкраїніВибухи