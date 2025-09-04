RU

В Луганске дроны попали в важную российскую нефтебазу: вспыхнул пожар (видео)

Иллюстративное фото: на нефтебазе РФ произошел сильный взрыв (Getty Images)
Автор: Антон Корж

Во временно оккупированном Луганске вечером 4 сентября был нанесен удар по важной нефтебазе, которая обеспечивает топливом российские оккупационные войска.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на российские СМИ.

В частности местные каналы сообщили, что в городе объявили угрозу удара беспилотников. После этого было слышно большое количество взрывов, в районе нефтебазы вспыхнул сильный пожар. Поражение нефтебазы подтвердили местные жители в комментариях.

По данным мониторинговых каналов, нефтебаза, которая попала под удар, поставляет топливо для 41-й и 20-й общевойсковых армий РФ. А в Луганске в целом наблюдается дефицит бензина после атак Украины на российские нефтеперерабатывающие заводы.

В организации "АТЕШ" сообщили, что помогли нанести удар по нефтебазе российских оккупантов.

""АТЕШ" и тайная Организация украинцев помогли нанести удар по нефтебазе в Луганске... Наши агенты участвовали в разведке этого объекта в августе этого года - и, наконец, это дало результат", - сказано в сообщении.

Фото: АТЕШ

Фото: скриншот с российских каналов

 

Удары по НПЗ в РФ

Силы обороны Украины регулярно наносят удары по НПЗ врага, которые обеспечивают поставки нефтепродуктов армии РФ. Так, этой ночью неизвестные дроны атаковали НПЗ в Краснодаре. Там после серии взрывов тоже начался пожар. Подробнее об этом - читайте в материале РБК-Украина.

Кроме того, в ночь на 28 августа в Самаре дроны атаковали Куйбышевский нефтеперерабатывающий завод. В тот же день в результате удачной атаки пожар возник на Афипском НПЗ в Краснодарском крае.

Еще ранее мы писали, что 15 августа в Сызрани Самарской области РФ прогремели взрывы. Россияне жаловались на атаку неизвестных дронов по НПЗ.

Отметим, что за первые две недели августа вследствие атаки дронов, нефтепереработка в России сократилась на 21%.

