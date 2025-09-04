В Луганске дроны попали в важную российскую нефтебазу: вспыхнул пожар (видео)

В частности местные каналы сообщили, что в городе объявили угрозу удара беспилотников. После этого было слышно большое количество взрывов, в районе нефтебазы вспыхнул сильный пожар. Поражение нефтебазы подтвердили местные жители в комментариях.

По данным мониторинговых каналов, нефтебаза, которая попала под удар, поставляет топливо для 41-й и 20-й общевойсковых армий РФ. А в Луганске в целом наблюдается дефицит бензина после атак Украины на российские нефтеперерабатывающие заводы.

В организации "АТЕШ" сообщили, что помогли нанести удар по нефтебазе российских оккупантов.

""АТЕШ" и тайная Организация украинцев помогли нанести удар по нефтебазе в Луганске... Наши агенты участвовали в разведке этого объекта в августе этого года - и, наконец, это дало результат", - сказано в сообщении.

Фото: АТЕШ

Фото: скриншот с российских каналов