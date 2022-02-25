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В Луганской области украинская артиллерия разбила колонну техники РФ

Новина українською →
Старобельск, Пятница 25 февраля 2022 08:58
В Луганской области украинская артиллерия разбила колонну техники РФ Фото: в Луганской области украинская артиллерия разбила колонну техники РФ (фото facebook.com/rnbou)
Автор: Мария Кучерявец

В Луганской области вблизи Старобельска украинская артиллерия разбила колонну российской техники. Враг понес потери.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр штаба ООС.

"В районе Старобельска украинская артиллерия разбила колонну российской техники, которая готовилась к переправе через реку Айдар", - говорится в сообщении.

По информации штаба, враг прорвался через украинскую границу и пытался зайти с тыла нанести удар и разорвать линию обороны украинских войск.

"В результате оккупанты понесли потери и отступили", - добавляют в сообщении.

Напомним, вблизи Чернигова военные отбили прорыв войск РФ. При этом, вражеская техника была захвачена вместе с документами россиян.

Между тем российские оккупанты продолжают продвигаться по Киевской области. Вражеские войска подступают к поселку Ворзель в Ирпенском районе.

Также ВСУ ведут активные бои возле населенных пунктов Дымер и Иванков в Киевской области.

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