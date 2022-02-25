Под Черниговом отражен прорыв российских войск. Техника врага захвачена

Вблизи города Чернигов военные отразили прорыв войск РФ. При этом, вражеская техника была захвачена вместе с документами россиян.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного.

"На черниговском направлении и непосредственно на подходе к Чернигову украинским военным удалось удержать оборону и отразить прорыв российских войск", - написал он.

По его словам, вражеская техника вынуждена была отступить из Чернигова в направлении Седнева и из Городни в Семеновку.

"Захвачены вражеские трофеи в виде техники и документов с личными данными россиян", - добавил Залужный.