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Оккупанты продвинулись вглубь Киевской области: возможен захват Ворзеля

Новина українською →
Киевская область, Пятница 25 февраля 2022 08:19
Оккупанты продвинулись вглубь Киевской области: возможен захват Ворзеля Фото: в Киевской области идут бои (facebook.com/rnbou)
Автор: Наталья Юрченко

Российские оккупанты продолжают продвигаться по Киевской области. Вражеские войска подступают к поселку Ворзель в Ирпенской районе.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заместителя министра обороны Анну Маляр.

"Возможен заход оккупанта в Ворзель и окрестные населенные пункты.
Пали и уничтожай врага", - заявила Маляр.

Отметим, что ВСУ ведут активные бои возле населенных пунктов Димер и Иванков в Киевской области.

Ранее РБК-Украина сообщало, что утром 25 февраля во Львове и Киеве звучала сирена воздушной тревоги.

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