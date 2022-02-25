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ВСУ ведут бои с российскими оккупантами возле Димера и Иванкова

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Киевская область, Пятница 25 февраля 2022 07:36
ВСУ ведут бои с российскими оккупантами возле Димера и Иванкова Фото: ВСУ ведут бои с российскими оккупантами возле Димера и Иванкова
Автор: Артур Родивилов

Десантно-штурмовые войска ВСУ ведут боевые действия в районах населенных пунктов Димер и Иванков, куда продвинулось большое количество бронированной техники противника. ВСУ остановили силы врага на рубеже реки Тетеров, мост через реку разрушен.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Генштаб.

Противник нанес воздушный удар по подразделениям в районе города Кропивницкий.

Отмечена значительная активность вражеских вертолетов в районах выше Вилкового и Тирасполя.

Еще одна тактическая группа из состава сил обороны удерживает аэродром Гостомель, к которому вчера рвались российские воздушные десанты.

Воздушные Силы вооруженных сил Украины защищают небо над Киевом.

Напомним, утром 25 февраля российские оккупанты обстреляли город Старобельск в Луганской области. Один человек погиб.

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