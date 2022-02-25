У Луганській області українська артилерія розбила колону техніки РФ

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-центр штабу ООС.

"В результаті окупанти зазнали втрат і відступили", - додають у повідомленні.

За інформацією штабу, ворог прорвався через український кордон та намагався зайти з тилу, завдати удар та розірвати лінію оборони українських військ.

"В районі Старобільська українська артилерія розбила колону російської техніки, що готувалась до переправи через річку Айдар", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, поблизу Чернігова військові відбили прорив військ РФ. При цьому, ворожу техніку було захоплено разом із документами росіян.

Тим часом російські окупанти продовжують просуватися по Київській області. Ворожі війська підступають до селища Ворзель в Ірпінському районі.

Також ЗСУ ведуть активні бої біля населених пунктів Димер та Іванків у Київській області.

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