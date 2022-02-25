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У Луганській області українська артилерія розбила колону техніки РФ

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Старобільськ, П'ятниця 25 лютого 2022 08:58
У Луганській області українська артилерія розбила колону техніки РФ Фото: у Луганській області українська артилерія розбила колону техніки РФ (facebook.com/rnbou)
Автор: Марія Кучерявець

У Луганській області, поблизу Старобільська українська артилерія розбила колону російської техніки. Ворог зазнав втрат.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-центр штабу ООС.

"В районі Старобільська українська артилерія розбила колону російської техніки, що готувалась до переправи через річку Айдар", - йдеться в повідомленні.

За інформацією штабу, ворог прорвався через український кордон та намагався зайти з тилу, завдати удар та розірвати лінію оборони українських військ.

"В результаті окупанти зазнали втрат і відступили", - додають у повідомленні.

Нагадаємо, поблизу Чернігова військові відбили прорив військ РФ. При цьому, ворожу техніку було захоплено разом із документами росіян.

Тим часом російські окупанти продовжують просуватися по Київській області. Ворожі війська підступають до селища Ворзель в Ірпінському районі.

Також ЗСУ ведуть активні бої біля населених пунктів Димер та Іванків у Київській області.

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