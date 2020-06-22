В Луганской области правоохранитель спровоцировал ДТП, 9 пострадавших

Фото: знак аварийной остановки (РБК-Украина)

Один из пострадавших в тяжелом состоянии

В пгт Новоайдар Луганской области произошло дорожно-транспортное происшествие (ДТП) с участием правоохранителя. Пострадали девять человек.

Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Луганской области.

Авария произошла около 11 часов утра. Правоохранитель, находясь за рулем автомобиля Volkswagen Vento допустил столкновение с маршрутным такси "Рута" сообщением Рубежное-Марковка. В маршрутном такси находилось 7 пассажиров и водитель. Правоохранитель находился вне службы, сменился с суточного дежурства на блокпосту, вместе с ним в автомобиле находилось три военнослужащих.

В результате ДТП госпитализированы в медицинское учреждение водитель автомобиля Volkswagen Vento в тяжелом состоянии и 8 пассажиров обоих транспортных средств с телесными повреждениями различной степени тяжести.

По указанному факту начато уголовное производство по ч. 1 ст. 286 УК Украины (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, которые управляли транспортным средством, повлекшее пострадавшим средней тяжести телесные повреждения).

Следствие продолжается. В прокуратуре утверждают, что виновник ДТП будет установлен после проведения судебных экспертиз.

РБК-Украина писало, что в Днепропетровской области произошло ДТП, в результате чего погибли 3 человека и еще 4 пострадали.

Ранее в Запорожье произошло ДТП с пожаром, в результате которого погибли два человека.

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Автор: Инна Собора