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У Луганській області правоохоронець спричинив ДТП, 9 постраждалих

Новини » Надзвичайні події     22.06.2020 - 22:43
У Луганській області правоохоронець спричинив ДТП, 9 постраждалих
Фото: знак аварійної зупинки (РБК-Україна)

Один із постраждалих в тяжкому стані

У смт Новоайдар Луганської області сталася дорожньо-транспортна пригода (ДТП) за участі правоохоронця. Постраждали дев'ятеро людей.

Про це повідомляє прес-служба прокуратури Луганської області.

Аварія сталася близько 11 години ранку. Правоохоронець, перебуваючи за кермом автомобіля Volkswagen Vento допустив зіткнення з маршрутним таксі "Рута" сполученням Рубіжне-Марківка. У маршрутному таксі знаходилося 7 пасажирів та водій. Правоохоронець перебував поза службою, змінився з добового чергування на блокпосту, разом з ним в автомобілі знаходилося 3 військовослужбовця.

Унаслідок ДТП госпіталізовано до медичного закладу водія автомобіля Volkswagen Vento у тяжкому стані та 8 пасажирів обох транспортних засобів – з тілесними ушкодженнями різного ступеню тяжкості.

За вказаним фактом розпочато кримінальне провадження за ч. 1 ст. 286 КК України (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керували транспортним засобом, що спричинило потерпілим середньої тяжкості тілесні ушкодження).

Слідство триває. У прокуратурі стверджують, що винуватця ДТП буде встановлено після проведення судових експертиз.

РБК-Україна писало, що у Дніпропетровській області сталася ДТП, в результаті чого загинули 3 людини й ще 4 постраждали.

Раніше у Запоріжжі сталася ДТП із пожежею, в результаті якої загинули дві людини.

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Автор: Инна Собора

Теги Новини України ДТПЛуганськ
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