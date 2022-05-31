Из Луганской области остановили эвакуацию, а в Херсонской области пропала мобильная связь: новости за 30 мая

США не дадут Украине ракетные системы, способные достать до Росси, из Луганской области официально остановили эвакуацию, в Херсонской области пропала мобильная связь. Подробнее о том, что произошло в понедельник, 30 мая - в материале РБК-Украина.

Война России против Украины: последние новости

Львовские десантники уничтожили взвод 104 десантно-штурмового полка из Псковской области. Были убиты около 20 оккупантов вместе с техникой.

Из Луганской области официально остановили эвакуацию. В понедельник, 30 мая, российские оккупанты обстреляли автомобиль, ехавший за желающими выехать, погиб журналист из Франции.

В Бахмутском районе произошла утечка аммиака. ЧП случилось из-за боевых действий, повреждена герметичность ветви аммиакопровода "Тольятти - Одесса".

США не дадут Украине ракетные системы, способные достать до России, - Байден

США не будут поставлять Украине ракетные системы, которые могут достичь территории России.

Это уточнение Байден сделал после того, как стало известно, что администрация американского президента готовится отправить в Киев передовые ракетные системы большой дальности.

В Херсонской области пропала мобильная связь

В понедельник, 30 мая, в Херсонской области пропала мобильная связь. Ее отключили российские военные. Сообщается, что работает только провайдер в "Скайнет" через Крым.

Попытки блокировки украинской мобильной связи и интернета совершались и ранее.

Орбан назвал условие для поддержки эмбарго на нефть из России

Венгрия может поддержать эмбарго на российскую нефть, но при условии гарантий со стороны ЕС. В частности, в том, что Будапешт сможет получать нефть не только из трубопровода "Дружба".

"Нам нужны гарантии, что в случае проблем с нефтепроводом, который проходит по территории Украины, мы сможем получать российскую нефть из других источников", - подчеркнул Орбан.

Балканы не против. Украина должна в июне получить статус кандидата в ЕС, - Зеленский

Украина должна уже в июне получить статус кандидата на вступление в Евросоюз. Тем более, что страны Западных Балкан не против. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на обращение президента Владимира Зеленского к Европейскому совету.

"На стратегическом уровне уже в июне должен быть утвержден статус кандидата в члены Европейского союза для Украины. Я хочу отдельно поблагодарить странам Западных Балкан, за их понимание и поддержку предоставления статуса кандидата для нашей страны", - отметил он.

Летняя жара и сильные дожди: часть Украины накроет непогодой

Погода в Украине принесет в последний день весны жару в некоторые области, а местами вероятны сильные дожди.

Что будет с погодой в стране в ближайшие дни - читайте в материале Styler.