В Херсонской области пропала мобильная связь: названа причина

В понедельник, 30 мая, в Херсонской области пропала мобильная связь. Ее отключили российские военные.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы военно-гражданской администрации Херсона Геннадия Лагуты в комментарии " Суспільне ".

"Связь исчезает уже третьи сутки. Оккупанты постоянно манипулируют, постоянно обвиняют Вооруженные Силы Украины и в том, что пропадает связь, и что происходят обстрелы. Но это все не так. И если говорить об исчезновении связи, нужно смотреть, что одновременно с этим оккупант внедряет российского оператора с кодом +7 и начинает раздавать мобильные карты", - объяснил Хлань.

При этом советник Лагуты Сергей Хлань добавил, что попытки блокировки украинской мобильной связи и интернета совершались и ранее.

"Орки отключили (мобильную связь и интернет - ред.). Работает только провайдер в "Скайнет" через Крым", - рассказал он.

Напомним, о том, что в городе и области отсутствует мобильная связь стало известно еще около 19:00 в понедельник, 30 мая.

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