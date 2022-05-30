Орбан назвал условие для поддержки эмбарго на нефть из России

Венгрия может поддержать эмбарго на российскую нефть, но при условии гарантий со стороны ЕС. В частности, в том, что Будапешт сможет получать нефть не только из трубопровода "Дружба".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление премьера Венгрии Виктора Орбана перед саммитом лидеров ЕС.

По его словам, вариант с тем, что санкции ЕС на какое-то время не коснутся нефтепровода "Дружба", - это хороший подход.

"Однако нам нужны гарантии, что в случае проблем с нефтепроводом, который проходит по территории Украины, мы сможем получать российскую нефть из других источников", - подчеркнул Орбан.

Отметим, на днях советница министра энергетики Украины Елена Зеркаль предположила, что с нефтепроводом может "что-то произойти".