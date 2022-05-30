Стало известно имя французского журналиста, погибшего в Луганской области

В Луганской области, во время эвакуации, в результате вражеского обстрела погиб журналист Франции. Журналист писал об эвакуации и был аккредитован в Украине.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на " SPILKA News ".

Имя журналиста-Фредерик Леклерк Имхофф.

Гибель иностранца подтвердил глава Луганской области Сергей Гайдай.



Фото: французский журналист Фредерик Леклерк Имхофф (t.me/spilkanews/1312)

Что произошло

Сегодня, 30 мая, была остановлена эвакуация из Луганской области вследствие того как оккупанты открыли огонь по автомобилю. Во время обстрела погиб журналист.

"Сегодня наш бронированный эвакуационный транспорт ехал забирать 10 человек из области и попал под вражеский обстрел. Мы официально останавливаем эвакуацию", - написал Гайдай.

Осколки снаряда полетели в бронированный автомобиль, попали журналисту в шею. Патрульного полицейского спасла каска.

Как отреагировал МИД Украины

"Русская армия обстреляла автомобиль, который должен был эвакуировать мирных жителей из зоны боевых действий под Северодонецком. Французский журналист, освещавший эту миссию, был убит. Мы решительно осуждаем это убийство. Список преступлений России против работников СМИ в Украине продолжает расширяться", - заявил МИД Украины Олег Николенко.