Балканы не против. Украина должна в июне получить статус кандидата в ЕС, - Зеленский
Украина должна уже в июне получить статус кандидата на вступление в Евросоюз. Тем более, что страны Западных Балкан не против.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на обращение президента Владимира Зеленского к Европейскому совету.
"На стратегическом уровне уже в июне должен быть утвержден статус кандидата в члены Европейского союза для Украины. Я хочу отдельно поблагодарить странам Западных Балкан, за их понимание и поддержку предоставления статуса кандидата для нашей страны", - отметил он.
Он подчеркнул, что украинская сторона слаженно заполнила и передала Еврокомиссии анкету для получения этого статуса.
"И мы отвергаем любые попытки отыскать никому ненужную альтернативу или найти что-то еще для Украины. Нам нужно быть такими как вы, мы хотим, чтобы Украина получила статус кандидата. Мы выполнили все необходимые критерии", - добавил Зеленский.
Отметим, ранее стало известно, что Греция и Кипр выступают против ускоренного вступления Украины в ЕС, считая несправедливым предоставление статуса кандидата раньше, чем странам Западных Балкан, которые ждут его длительное время.
Кроме того, "несправедливым" предоставление статуса для Украины называли и в Нидерландах.
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