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Пытались продвинуться вперед. ВСУ уничтожили взвод россиян из Псковской области

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Украина, Понедельник 30 мая 2022 12:59
Пытались продвинуться вперед. ВСУ уничтожили взвод россиян из Псковской области Фото: уничтожен взвод россиян из Псковской области (facebook.com/www.dshv.mil.gov.ua)
Автор: Наталия Гурковская

Львовские десантники уничтожили взвод 104 десантно-штурмового полка из Псковской области. Были убиты около 20 оккупантов вместе с техникой.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Командование десантно-штурмовых войск ВСУ.

"Благодаря слаженной работе артиллерийских подразделений 80 отдельной десантно-штурмовой бригады ДШВ ВСУ, на одном из направлений уничтожен взвод 104-го десантно-штурмового полка 76-й десантно-штурмовой дивизии воздушно-десантных войск", - говорится в сообщении.

Как уточнил командир артиллерийского подразделения 80-й бригады ДШВ, было успешно уничтожено около двадцати российских оккупантов вместе с бронетехникой.

Пытались продвинуться вперед. ВСУ уничтожили взвод россиян из Псковской области

Как сообщалось, в Запорожской области бойцы украинского спецназа СБУ уничтожили БТР оккупантов.

Напомним, по данным на 30 мая, ВСУ уничтожили уже 30 350 российских военных.

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