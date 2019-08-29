В Луганской области обьявили о массовом отключении воды 

Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Жители Лисичанска, Новодружеска и Приволья могут остаться без воды

Жителей Луганской области предупредили об отключении от водоснабжения. Об этом сообщается на сайте горсовета Лисичанска.

Водоснабжение могут отключить в городах Лисичанск, Новодружеск и Приволье в связи з задолженностью перед "Лисичанскводоканалом". Указано, что дебиторская задолженность на 1 августа составляет 77,4 млн гривен, в том числе задолженность населения - более 69 млн гривен.

"Получено сообщение от ООО "Луганское энергетическое объединение" о полном отключении с 9.00 30 августа от поставок электроэнергии объектов ЛКСП Лисичанскводоканал, в связи с нарушением договора по расчетам за потребленную электроэнергию ЛКСП "Лисичанскводоканал". Просим сделать необходимый запас воды", - говорится в сообщении.

При этом городские власти обещают организовать подвоз воды силами управления ГСЧС для социальной сферы и населения в соответствии с графиками.

Напомним, 9 июля было восстановлено электроснабжение нескольких объектов компании "Вода Донбасса". До этого были отключены объекты ПАО "ДТЭК ПЭС-Энергоуголь" по требованию ГПВД "Укринтерэнерго" в связи с задолженностью за потребленную электроэнергию.

РБК-Украина писало, что президент Владимир Зеленский ранее заявил о необходимости на законодательном уровне не допустить отключения воды на Донбассе.