У Луганській області оголосили про масове відключення води

Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Жителі Лисичанська, Новодружеська та Привілля можуть залишитися без води

Жителів Луганської області попередили про відключення від водопостачання. Про це повідомляється на сайті міськради Лисичанська.

Водопостачання можуть відключити в містах Лисичанськ, Новодружеськ та Привілля через борги перед "Лисичанськводоканалом". Зазначено, що дебіторська заборгованість на 1 серпня становить 77,4 млн гривень, у тому числі заборгованість населення - понад 69 млн гривень.

"Отримано повідомлення від ТОВ "Луганське енергетичне об'єднання" про повне відключення з 9.00 30 серпня від постачання електроенергії об'єктів ЛКСП "Лисичанськводоканал", у зв'язку з порушенням договору щодо розрахунків за спожиту електроенергію ЛКСП "Лисичанськводоканал". Просимо зробити необхідний запас води", - йдеться в повідомленні.

При цьому міська влада обіцяє організувати підвіз води силами управління ДСНС для соціальної сфери і населення згідно графіків.

Нагадаємо, 9 липня було відновлено електропостачання кількох об'єктів компанії "Вода Донбасу". До цього об'єкти були відключені ПАТ "ДТЕК ПЕМ-Енерговугілля" на вимогу ДПЗД "Укрінтеренерго" у зв'язку із заборгованістю за спожиту електроенергію.

РБК-Україна писало, що президент Володимир Зеленський раніше заявив про необхідність на законодавчому рівні не допустити відключення води на Донбасі.