Зеленский пообещал не допустить отключение воды на Донбассе

Фото: Владимир Зеленский (РБК-Украина)

Зеленский заявил об этом в Краматорске

Президент Владимир Зеленский заявил о необходимости на законодательном уровне не допустить отключение воды на Донбассе. Об этом он заявил в Краматорске во время официального визита, сообщает корреспондент РБК-Украина.

По словам Зеленского, он хочет урегулировать этот вопрос на законодательном уровне.

"Мы хотим на законодательном уровне не дать возможность отключения воды Донбасса", - заявил президент.

Несколько дней назад РБК-Украина писало, что Совет национальной безопасности и обороны соберется в срочном порядке для урегулирования вопроса водоснабжения городов Донбасса, которые отключены от воды из-за долгов за электроэнергию КП "Вода Донбасса".

Ранее премьер-министр Владимир Гройсман поручил обеспечить бесперебойное водоснабжение на Донбассе, предоставив КП "Вода Донбасса" статус "защищенного потребителя электроэнергии".

Как известно, порядок получения статуса защищенного потребителя предполагает наличие отдельной выделенной линии подачи электроэнергии и наличие финансовых гарантий, о предоставлении таких фингарантий премьер-министром не упоминалось.

РБК-Украина писало, что жители Константиновки Донецкой области без воды из-за отключения КП "Вода Донбасса" от электроэнергии, люди перекрывают дороги и митингуют. Ранее жители Донецкой области обратились с петицией к президенту Владимира Зеленского по вопросу подключения к электроэнергии КП "Вода Донбасса".