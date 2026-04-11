У Луганській області пошкоджено ремонтно-механічний завод окупантів, - "АТЕШ"

17:29 11.04.2026 Сб
2 хв
Що ворог робив на окупованому заводі?
aimg Едуард Ткач
Фото: на підприємство завозили авто і військову техніку (Getty Images)

У ніч із 9 на 10 квітня в Перевальську окупованої Луганської області було атаковано ремонтно-механічний завод. Об'єкт зазнав пошкоджень.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram партизанського руху "АТЕШ".

За інформацією агентів руху, підприємство вже кілька років не працює, але фактично російські окупанти використовували його для ремонту військової техніки.

Зокрема, ворог регулярно завозив на територію пошкоджені машини, після чого їх повертали в стрій. Крім того, були фіксації руху військової техніки, а сам об'єкт перебуває під охороною.

У Луганській області пошкоджено ремонтно-механічний завод окупантів, - &quot;АТЕШ&quot;

"За попередньою інформацією, після удару на об'єкті зафіксовано пошкодження, деталі уточнюються. Ми продовжуємо стежити за ситуацією", - додали в "АТЕШ".

Нагадаємо, у СБУ 4 квітня повідомили, що бійці разом із воїнами 1-го окремого центру Сил безпілотних систем ЗСУ вдруге за місяць завдали удару по Алчевському металургійному комбінату.

Це один із ключових промислових об'єктів у Луганській області, який ворог використовує для забезпечення свого військового виробництва.

Також ми писали, що 26 березня в "АТЕШ" розповіли, що провели чергову успішну диверсію під Луганськом. Зокрема, партизани вивели з ладу залізничний вузол, через що частина військ РФ залишилася без постачання.

Росіяни будують нову базу для пуску "Шахедів": розкрито місце та деталі
