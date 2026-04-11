У Луганській області пошкоджено ремонтно-механічний завод окупантів, - "АТЕШ"

У ніч із 9 на 10 квітня в Перевальську окупованої Луганської області було атаковано ремонтно-механічний завод. Об'єкт зазнав пошкоджень.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram партизанського руху "АТЕШ".

За інформацією агентів руху, підприємство вже кілька років не працює, але фактично російські окупанти використовували його для ремонту військової техніки.

Зокрема, ворог регулярно завозив на територію пошкоджені машини, після чого їх повертали в стрій. Крім того, були фіксації руху військової техніки, а сам об'єкт перебуває під охороною.

"За попередньою інформацією, після удару на об'єкті зафіксовано пошкодження, деталі уточнюються. Ми продовжуємо стежити за ситуацією", - додали в "АТЕШ".